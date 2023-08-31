В Прикамье поддержат развитие сельскохозяйственной кооперации

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство агропромышленного комплекса Пермского края объявило прием документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на субсидирование части затрат за 2023 год.

Воспользоваться поддержкой из бюджета и возместить часть затрат можно по нескольким направлениям, например: приобретение недвижимого имущества в целях последующей его передачи в собственность членов кооператива или приобретение сельхозтехники и оборудования с последующей его передачи в собственность членов СПОК. Кроме этого, из бюджета субсидируется и закуп сельхозпродукции у членов кооператива. Отметим, получить господдержку могут только потребительские кооперативы.

Размер субсидии может составлять до 50 процентов затрат, но не более 10 миллионов рублей. Подробнее - на сайте краевого Минагро.

В целом, за последние 5 лет более 100 миллионов рублей направлено на развитие кооперативов в виде субсидий, финансовая поддержка которых реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Кроме этого, в Прикамья на развитие материально-технической базы кооперативов предоставляется гранты в размере до 30 миллионов рублей. За последние 5 лет на эти цели направлено более 208 миллионов рублей.

Как пояснил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков, «объединение фермеров, малых производителей в кооперативы диктуется самой экономикой. Для сельхозпроизводителей это позволит оптимизировать расходы по логистике, продвижению продукции и сбыту в торговые сети по привлекательным ценам».

Документы будут приниматься в подведомственном министерству ГКУ «Центр развития агробизнеса» с 4 по 29 сентября по адресу: город Пермь, ул. Ленина 22а, 3 этаж.

Там же в Центре развития агробизнеса сельхозпроизводители могут получить консультацию как по оформлению документов для предоставления субсидии, так и информацию о других мерах господдержки, реализуемой на территории Пермского края. Тел: 8 (342) 258-19-01, (342) 258-19-02. Адрес эл. почты ГКУ: info@cra.permkrai.ru.

На сегодня в Пермском крае действуют более 30 кооперативов, объединяющих пчеловодов, производителей и переработчиков молока, а также мяса.