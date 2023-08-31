В Пермь на EFEST приедут музыканты из Турции, Египта и Беларуси

Фото: Минкульт Пермского края

В этом году фестивалю электронной музыки и визуального искусства EFEST исполняется 5 лет. EFEST-23 будет посвящен самым современным технологиям в аудиовизуальном искусстве, и даже шоу для главной сцены помогает создать искусственный интеллект.

Фестиваль пройдет 2 сентября в Спорткомплексе имени Сухарева, в самом большом по площади крытом манеже Перми. А на площади перед ним состоится preparty – вечеринка, предваряющая крупное событие - с фудкортом и диджейским пультом.

Одной из особенностей этого фестиваля стал открытый набор участников EFEST 2023, который команда объявила в марте этого года. В финальный список по итогам серии прослушиваний отобрали шесть участников – это сольные исполнители и музыкальные команды, которые играют электронную танцевальную музыку. Это исполнители из Перми - Andrew Heaven, Impressive Range, White Fox, Ranta&Miroshin, из Екатеринбурга - Elecground Live, из Губахи – Melarmony.

Впервые после пандемии фестиваль вновь становится международным. В лайнапе EFEST-2023 – электронный дуэт из Беларуси PARA NOIR, турецкий музыкант TURKER, исполнитель из Каира – Monostone, а также NAME: LIVE Showcase (Пермь), SamirKuliev&Misha White (Москва & Пермь). Хэдлайнером шоу станет известный диджей и продюсер, легенда отечественной электронной сцены FONAREV (Москва).

Кстати, недавно в Перми отгремели большие торжества в честь празднования 300-летия. Самым грандиозным событием стало гала-шоу, которое прошло на площади перед Театром-Театром в самом сердце города. Для собравшихся выступили пермские звезды и столичные артисты: Dj Smash, рэпер Loc-Dog, Лев Лещенко и группа «Ленинград». Наверное, самым неожиданным номером для гостей и жителей города стал музыкальный дуэт рэпера под сценическим псевдонимом Loc-Dog и Льва Лещенко. Они исполнили песню «Мы будем жить». Композиция призывает сохранять веру в свои мечты, несмотря на все трудности. А самым энергичным стало выступление Сергея Шнурова. Он с музыкантами сперва «зажег» толпу своей невероятной энергетикой, а после попросил убрать зонтики, хлопать, и петь вместе с ним главный хит группы начала нулевых - песню "Www". Закончилось празднование юбилея «световым танцем» яхт и аэростатов на набережной Камы. Как рассказали организаторы, гала-шоу на пермской эспланаде посетили 120 тысяч человек. Мы отобрали для вас лучшие фото, которые попали в объектив нашего фотографа.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер