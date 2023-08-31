В Перми нашли живым пропавшего 20-летнего парня

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Пропавшего в Перми 20-летнего Романа Е. нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Напомним, объявление о розыске юноши волонтеры опубликовали вечером 30 августа. Сообщалась, что в этот день молодой человек ушел из дома и пропал. Волонтеры объявили срочный сбор на его поиски и в этот же вечер сообщили, что нашли парня живым. Где он пропадал, не сообщается.

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