Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2023 6:39

В Перми нашли живым пропавшего 20-летнего парня

Волонтеры просят снять репосты
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

Пропавшего в Перми 20-летнего Романа Е. нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Напомним, объявление о розыске юноши волонтеры опубликовали вечером 30 августа. Сообщалась, что в этот день молодой человек ушел из дома и пропал. Волонтеры объявили срочный сбор на его поиски и в этот же вечер сообщили, что нашли парня живым. Где он пропадал, не сообщается.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер