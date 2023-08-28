В Полазне прошли соревнования нефтяников по гребле на «Драконах»

Фото: ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

В канун Дня нефтяника состоялось традиционное спортивное мероприятие – корпоративные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». Кстати, этой традиции нефтяников уже 15 лет! В нынешнем чемпионате приняли участие 16 команд – 6 мужских и 10 смешанных из 13 организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а это почти 300 человек.

Традиция пермских нефтяников – отмечать свой профессиональный праздник вместе со спортом – зародилась 15 лет назад, в 2008 году, на берегу Мотовилихинского пруда. А в этом году гребцы вышли на старт в устье реки Камы в Полазне.

Чемпионат состоит из нескольких этапов: предварительного заезда, финала и суперфинала. Дистанция на каждом из этапов одна – 400 метров, для мужских и смешанных команд. По итогам гонок в суперфинальном заплыве первыми в мужских и смешанных командах стали гребцы ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез. Второй в смешанном суперфинале стала команда ЛУКОЙ-ПЕРМЬ, третьей – ПермНИПИнефть. А в суперфинале мужских команд ученые и нефтедобытчики поменялись на пьедестале почета местами.

- Корпоративный спорт, его поддержка и развитие – очень важное направление сейчас. Ведь самое ценное, что есть у человека, – это здоровье, а регулярные занятия спортом способствуют его укреплению. Сегодняшнее мероприятие позволило каждой команде и ее спортсменам продемонстрировать свой уровень подготовки, и хочу сказать, что он был на высоте, – подчеркнула министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

В Пермском крае этот вид спортивных игр приобрел популярность именно благодаря традиционному турниру ЛУКОЙЛа. Прикамье остается по-прежнему родиной лукойловских «Драконов» и единственной территорией деятельности Компании, на которой они проходят. В 2021 году при поддержке ЛУКОЙЛа была создана команда по гребле на лодках класса «Дракон» с созвучным названием – «Камские драконы», в которую вошли сотрудники ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ. В том же году команда стала победителем Кубка России.

- Гонки на «Драконах» становятся настоящим праздником здорового образа жизни, демонстрацией сплоченности трудовых коллективов и прекрасной возможностью для общения, что является очередным подтверждением корпоративного лозунга ЛУКОЙЛа «Всегда в движении!», – отметил Председатель объединенной первичной профсоюзной организации ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ Алексей Зорин.