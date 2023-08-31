Вход в зоопарк для первоклассников будет бесплатным 1 сентября

1 сентября в Пермском зоопарке будет много интересного. Фото: архив "КП"

1 сентября в Пермском зоопарке ждут в гости первоклассников, вход для них в этот день будет бесплатным.

- В Пермском зоопарке тоже пройдет День знаний, - сообщают сотрудники зоопарка. – Посетители смогут посмотреть на показательные кормления животных, принять участие в мастер-классе и стать зрителями поэтического спектакля.

Программа праздника:

13.00 - показательные кормления бурых медведей;

14.00 - показательные кормления попугаев;

15.00 - показательные кормления лошадей;

15.15 - мастер-класс по рисованию комиксов;

15.30 до 16.30 - «Зоопарк на ладошке».

В 16.30 образцовый коллектив «Миелофон» покажет поэтический спектакль «Возвращение слона» на стихи детского писателя и поэта Льва Кузьмина.

Важно: для детей 2015, 2016, 2017 годов рождения при предъявлении на кассах зоопарка и акватеррариума оригинала свидетельства о рождении вход также будет свободным.

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