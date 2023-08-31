Руководителю управления автодорог и транспорта Пермского края продлили арест

Суд продлили арест чиновнику, которого обвиняют во взятке.
Фото: архив "КП"
Руководителю регионального управления автодорог и транспорта суд продлил арест на два месяца. Он обвиняется, напомним, в получении взятки в 15 миллионов рублей. Чиновника задержали 3 июля.
По версии следствия, первую часть взятки обвиняемому передали в июле-августе 2022 года. Вторую часть – в июне этого. В момент получения второй части взятки чиновник и был задержан оперативными сотрудниками УФСБ.
Портал РБК Пермь сообщает, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий были обследованы дача и служебный кабинет чиновника. После осмотра места происшествия с участием понятых, были изъяты вещи и документы, интересующие следствие.
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