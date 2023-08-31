В Пермском крае ревнивец до смерти забил любимую женщину

Фото со следственного эксперимента: СУ СКР по Пермскому краю.

В Березниках от рук ревнивого сожителя погибла 47-летняя женщина. Жесткие криминальные разборки случились 27 августа в квартире, где жила пара.

- 50-летний житель Березников, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес множественные удары ногами по голове и телу своей 47-летней сожительнице. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд арестовал задержанного, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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