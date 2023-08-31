Задолженность жителей Прикамья за коммуналку превысила пять миллиардов рублей

От оплаченных квиточков зависит в том числе и бесперебойная подача тепла в дома пермяков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министр жилищно-коммунального хозяйства Артем Балахнин на выездном заседании регионального правительства рассказал, что долги населения Прикамья за услуги ЖКХ превысили пять миллиардов рублей, об этом сообщает «Новый компаньон».

- ТОП-5 муниципалитетов, где эта задолженность имеет самые высокие показатели, это Пермь, Березники, Соликамск, Чусовой и Лысьвенский городской округ, - пояснил министр. – А платежная дисциплина - это тот источник, который позволяет нам качественно проводить работы к осенне-зимнему периоду.

Министр призывал потребителей коммунальных услуг вовремя оплачивать квиточки за коммунальные ресурсы, ведь от этого в том числе зависит и бесперебойная подача тепла в дома пермяков. До 1 сентября все работы по подготовке соц и жилого фонда должны быть завершены. В настоящий момент к отопительному сезону готово 90%.

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