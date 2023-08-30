На пермских трамвайных и автобусных маршрутах добавят новые остановки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 сентября пермские автобусы и трамваи будут останавливаться на новых посадочных платформах. Изменения коснутся трамвайных маршрутов №5 и №8, а также автобусных - №3, №30К и №54.

В частности, трамваи-восьмерки будут останавливаться на новом остановочном комплексе «Комсомольская площадь».

- Прежний пункт, совмещённый с проезжей частью, будет закрыт, - сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.

Остановку «АО «Инкар» для трамваев №5 и №8 перенесут чуть дальше – за перекресток с улицей Лодыгина.

На автобусном маршруте №3 появится промежуточная остановка «Театральный сад» в оба направления - в районе домов №4а и №9 по улице Сибирская.

На автобусных маршрутах №30К и №54 также появится новый остановочный пункт «Улица Куфонина» - перед остановкой «Тенториум».