В Перми объявили срочный поиск 20-летнего парня

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

В пермском поисковом отряде имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор волонтеров для поисков 20-летнего Романа Евдокимова.

- Сбор - прямо сейчас на улице Яблочкова, 29, - сообщили они. - С собой желательно заряженный смартфон с приложением «Геотрекер» для записи маршрута движения, а также запас воды.

Парень ушел сегодня из этого дома и пропал. По некоторой причине его нужно найти как можно быстрей.

Пропавший среднего роста, 176 сантиметров, худощавого телосложения. На нем была куртка болотного цвета, синие джинсы, синие кроссовки, он носит очки.

Инфорг поисков – Любовь, тел. 8-965-574-16-99. Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где может находиться пропавший, просят сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам: 204-49-04 либо 102 (с мобильного).