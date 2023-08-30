Автобусы в Перми с 1 сентября переведут на зимнее расписание

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пермской городской администрации сообщили о том, что с 1 сентября ряд автобусных маршрутов в Перми переведут на зимнее расписание движения.

- На них предполагается увеличить количество рейсов, - объяснили в городском департаменте транспорта. – В том числе и на маршруте №53, который ходит до Гайвы. Несмотря на то, что летом он не сокращался из-за значительной нагрузки – в сентябре на линию будут выходить дополнительно два автобуса.

Кроме того, изменятся два автобусных маршрута в микрорайоне Ива - №33 и №80.

- Автобусы маршрута №33 станут заезжать на остановку «Улица Сапфирная», автобусы маршрута №80 в направлении конечной остановки «Улица Милиционера Власова» будут следовать по улице Качалова, где организуют остановку, - сообщили в дорожном департаменте. - Изменения вводятся из-за ремонта шоссе Космонавтов.

Помимо этого, введут в сентябре дополнительные рейсы на маршруте №69. Автобусы с литерой «К» будут курсировать от микрорайона Ива до остановки «Улица Сапфирная» и обратно.

- В итоге школьники смогут добираться на них от микрорайона Ива до лицея №10, - объяснили в горадминистрации.

Появится в сентябре, как обещают, и новый автобусный экспресс-маршрут №1т «Заозерье – Гайва – Центральный рынок».