Общественный совет по топонимике дал официальное название парку в Кировском районе Перми

Фото: Пермь Парк

В Перми состоялось заседание Общественного совета по топонимике. Его участники поддержали предложение установить на Аллее Доблести и Славы памятную плиту в честь 75-летия областного совета профсоюзов.

Также члены совета обсудили вопросы присвоения названий улицам Перми

Пермский национальный исследовательский политехнический университет предложил дать участку «Дороги Дружбы» имя Почетного гражданина города Перми, ученого Владимира Анциферова – в честь его 90-летия. На Комплексе ПГТУ с 1970 года существует традиция давать улицам имена деятелей науки.

Участники заседания инициативу поддержали, но предложили немного изменить идею. Депутат Наталья Рослякова высказала мысль создать аллею имени академика Анциферова вдоль данного участка дороги. Это предложение члены Общественного совета рассмотрят на следующем заседании.

Руководитель муниципального учреждения «Пермь Парк» Анастасия Алакина предложила официально присвоить парку культуры и отдыха в Кировском районе наименование – «Счастье есть». Это народное название прижилось, теперь оно станет официальным.

- Отмечу, что администрация прислушалась к рекомендации Пермской городской Думы. Напомню, год назад мы рекомендовали администрации города перейти к официальным названиям парков и скверов. У нас есть соответствующее постановление главы администрации, в которое надо либо вносить «народные» названия и официально их закреплять за объектами, либо прорабатывать другие варианты. Администрация долго искала возможность выполнить эту рекомендацию, и сейчас она исполняется, - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Кроме того, в ходе заседания было предложено назвать новую улицу в Мотовилихинском районе Перми в честь старшего лейтенанта Владислава Игоревича Гачегова, выпускника Пермской кадетской школы, героя специальной военной операции, награжденного Орденом Мужества.

В микрорайоне Вышка-2 реализуется проект жилого комплекса «Патриот». Именно здесь предложено разместить улицу «Старшего лейтенанта Гачегова». Как рассказал депутат Владимир Манин, на территории нового жилого комплекса планируется также обустроить тематический сквер, он отметил, что присвоение улице будет очень логичным и значимым. Участники заседания единогласно поддержали предложение.