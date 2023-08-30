Штрафы за неоплаченный проезд пермякам начнут приходить через Госуслуги

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Штрафы за неоплаченный проезд в общественном транспорте Перми теперь начнут приходить на портал Госуслуги. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В ведомстве уточнили, что данные обо всех начисленных штрафах по состоянию на август 2023 года будут выгружены в систему в течение недели. В случае, если штраф ранее уже был оплачен и до сих пор не аннулирован, то пассажиру необходимо обратиться с подтверждением чека об оплате в МКУ «Гортранс».

Напомним, за безбилетный проезд в автобусах и трамваях в Перми предусмотрен штраф. За первое нарушение размер штрафа составляет 2,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение – 5 тысяч рублей.

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