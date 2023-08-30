Улицу в Перми назовут именем героя СВО

Фото: администрация Перми

Общественный совет по топонимике поддержал инициативу директора Пермской кадетской школы №1 Марата Валиева присвоить улице в Мотовилихе имя выпускника школы, героя СВО - старшего лейтенанта Владислава Гачегова, награжденного Орденом Мужества.

- Владислав был очень целеустремленным учеником, занимался карате, был активным участником патриотических мероприятий, - рассказал Марат Валиев. - После окончания школы служил командиром десантно-штурмовой роты. С первых дней проведения специальной военной операции наш земляк проявлял мужество, героизм и отвагу. Он был верным товарищем для своих бойцов и погиб в ходе спецоперации 6 августа 2022 года.

Новая улица появится в микрорайоне Вышка-2, в жилом комплексе «Патриот».

- Концепция жилого комплекса предполагает увековечивание имен современных героев, участвовавших в специальной военной операции, - сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Пока все улицы в жилом комплексе носят условное название Новая под разными номерами: Новая-2, Новая-3 и так далее. Срок строительства домов запланирован на 2024-29 годы. Также на территории нового жилого комплекса планируется обустроить тематический сквер,

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер