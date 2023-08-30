Дмитрий Махонин проинспектировал строительство соцобъектов к 300-летию Перми

Фото: permkrai.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с новым главой Перми Эдуардом Сосниным проинспектировал крупные городские стройки. Проекты реализуются в рамках инфраструктурной программы «Пермь-300». Об это сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В частности, глава Прикамья посетил площадку строительства тоннеля под Транссибирской магистралью. Всего на площадке трудятся более 60 человек, работы ведутся в круглосуточном режиме. Строители завершили сквозную проходку одного из направлений тоннеля в створе улицы Углеуральская. В ближайшие два месяца правый тоннель будет забетонирован, а затем и второго направления.

Следующей точкой стал авиационный техникум имени А.Д. Швецова. На заключительной стадии находится сдача общежития. Сейчас в здание завозится мебель и бытовая техника. Сдать его планируется уже в сентябре.

Строительство учебного корпуса еще продолжается. Сейчас в помещениях ведутся отделочные работы. Часть аудиторий уже полностью готовы. Одновременно завозится и устанавливается необходимое оборудование, в том числе прототипы двигателей ПС-90 и ПД-14.

В Краевой музыкальной школе общестроительные работы планируется завершить до конца октября. Сейчас строители занимаются отделкой и благоустройством пришкольной территории.

Также завершается капитальный ремонт школы №22. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». Объект планируется сдать в начале сентября.

Во время рабочего выезда губернатор посетил площадь Карла Маркса. Здесь идут работы по установке памятной стелы «Пермь – город трудовой доблести». Рабочие уже приступили к сборке мозаичного панно для нее. Одновременно продолжается ремонт фасадов домов. Преображение площади станет логичным завершением масштабного обновления улицы Сибирской.

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