Пермское УФАС раскрыло картель при проведении закупок на 91,5 млн рублей

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пермское УФАС раскрыло картельный сговор при проведении закупок на поставку автомобильного транспорта в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Установлено, что в 2021 и 2022 годах компании ООО «Альфа-Гарант» и ООО «Грузавтоимпорт» заключили между собой картельное соглашение для поддержания цен и получения наибольшей прибыли. Закупки проводились по поставкам автотранспорта. Общая сумма контрактов составила порядка 91,5 млн рублей.

Компании использовали единую инфраструктуру при формировании и подаче заявок, являются аффилированными, а также имеют экономическое, территориальное и структурное единство. Сумма незаконно заключенных контрактов составила около 91,5 млн рублей.

Сейчас материалы дела о нарушении Закона о защите конкуренции направлены в правоохранительные органы. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер