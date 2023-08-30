Еще три предприятия станут резидентами Особой экономической зоны «Пермь»

Фото: permkrai.ru

Экспертный совет Особой экономической зоны «Пермь» одобрил проекты бизнес-планов еще трех предприятий. Создать свое производство на территории ОЭЗ планируют АО «ОДК-Пермские моторы», ООО «Лифт-Сервис» и ООО «Прокси». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Предприятие «ОДК-Пермские моторы» намерены возвести производственный комплекс по серийному изготовлению авиационных двигателей. Для нового корпуса потребуется участок площадью 10 га. Объем инвестиций оценивается в 16,6 млрд рублей.

Компания ООО «Лифт-Сервис» хочет открыть производство пассажирских и грузопассажирских подъемных устройств, в том числе платформ для инвалидов. Новый завод займет участок площадью 1 га.

Компания ООО «Прокси» планирует запустить производство технологического оборудования для машиностроительной, нефтегазовой и строительной отраслей. Для строительства завода рассматривается участок в 2 га. Компания готова вложить на реализацию проекта 279 млн рублей.

В результате все три компании получат статус резидентов Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь». Следующим этапом станет подготовка и подписание соответствующих Соглашений.

Напомним, особая экономическая зона «Пермь» будет создана на территории промышленного узла «Осенцы». Предполагается, что в экономической зоне у предприятий будет особый льготный налоговый режим. Это даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты на длительный срок, а также создать новые рабочие места.

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