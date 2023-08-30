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Новости"Бизнес-новости": Пермь30 августа 2023 8:51

Сотрудники Сбербанка помогли собраться в школу детям из малоимущих семей Прикамья

В подарках есть все для того, чтобы мальчишки и девчонки учились на одни «пятерки»
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: Сбер

Фото: Сбер

Накануне нового учебного года Пермское отделение Сбербанка традиционно поддержало благотворительную акцию «Собери ребенка в школу!», которую традиционно благотворительная организация «Территория семьи». Комплекты школьных принадлежностей получат первоклассники из малообеспеченных и многодетных семей Пермского края. В подарках есть все для того, чтобы мальчишки и девчонки учились на одни «пятерки»: карандаши, краски, альбомы, тетрадки и много других школьных принадлежностей.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сотрудники Пермского отделения Сбербанка вот уже не первый год принимают участие в благотворительных акциях, приуроченных ко Дню Знаний. Мы надеемся, что юные школьники будут с удовольствием пользоваться нашими подарками. Уверена, это сделает их путешествие по стране знаний еще более увлекательным»