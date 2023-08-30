В Пермском крае в лесу пропала 73-летняя пенсионерка

Фото: Поисковый отряд «Регион59»

В Пермском крае волонтеры объявили срочный сбор добровольцев на поиски пропавшей в лесу 73-летней пенсионерки. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион59».

Известно, что Наталья Худнева пропала в Александровске. 29 августа она ушла в лес и не вернулась. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Сбор назначен на 14.00 часов 30 августа. Сбор добровольцев будет проходить на улице Ким, 20 в Александровске. Так как искать пропавшую женщину предстоит в лесу, волонтеры просят одеться по погоде, взять с собой с собой репелленты, жилеты, фонари, воду, горячий чай/кофе, перекус, сухую сменную одежду, заряженный телефон.

Приметы: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые с проседью. Сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей пенсионерке, просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7 (342) 241-36-40 - БРНС г. Пермь; 8-912-880-41-60 - волонтёры; 8-902-475-35-08 - координатор на месте.

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