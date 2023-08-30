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НовостиПроисшествия30 августа 2023 7:03

В Перми на территории бывшего мясокомбината обнаружили снаряд

Пермяки нашли снаряд на улице Дзержинского, 31
Екатерина Оборина
Фото: В курсе.ру

Фото: В курсе.ру

Утром, 30 августа, в Перми на территории бывшего мясокомбината обнаружили снаряд. Речь идет о площадке на улице Дзержинского, 31. Об этом сообщает корреспондент портала «В курсе.ру».

По информации издания, снаряд, предположительно, найден без взрывателя. Сейчас на место стягиваются специальные службы. Площадка оцеплена. На место происшествия приехали медики и полиция. Также должны прибыть сотрудники Росгвардии.

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