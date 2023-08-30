В Пермском крае готовность к отопительному сезону составляет 90%

Фото: permkrai.ru

На сегодняшний день в большинстве округов Пермского края готовность к предстоящему отопительному сезону составляет 90%. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Всего к зиме в Прикамье необходимо привести в нормативное состояние более 18 тысяч многоквартирных домов, а также около 4,2 тыс. объектов социальной инфраструктуры, 1,2 тыс. котельных и 3,4 тыс. километра тепловых сетей.

Перед муниципалитетами поставлена задача получить все паспорта готовности и обеспечить фактическую готовность объектов к 15 сентября. Всего на эти цели в этом году выделено более 4,7 млрд рублей.

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