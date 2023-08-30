В сентябре в Пермском крае начнут штрафовать за неуплату туристического сбора

Фото: Дирекция ООПТ Пермского края/ ВКонтакте

В Пермском крае вводят штраф для туристов, которые не оформили разрешение и не внесли плату за посещение особо охраняемых природных территорий. Размер штрафа составит от трех тысяч до четырех тысяч рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в краевом Министерстве природных ресурсов.

– Сейчас государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Пермского края проводят с туристами, не оформившими разрешение на посещение ООПТ, разъяснительную работу. В последующем такие граждане будут привлекаться к административной ответственности, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Штрафы за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях планируется ввести ориентировочно после 20 сентября.

Напомним, плату за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Пермском крае ввели с 7 июля 2023 года. Платными стали природный парк «Пермский» - участки Вишерский, Чусовской и Усвинский, а также охраняемые ландшафты «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов) камень». Теперь каждому туристу, кто собрался на сплав или захотел просто погулять по перечисленным местам, нужно иметь соответствующее разрешение. Стоимость составляет 100 рублей с одного человека за три дня.

В Минприроды Прикамья отмечают, что большая часть посетителей – сознательные туристы и оплачивают посещение ООПТ.

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