Приток воды в Камское водохранилище остается низким

Фото: Анна Маркова

Приток воды в Камское водохранилище после рекордного минимума, который наблюдался в 20-х числах августа – 468 куб. м/с, начал постепенно увеличиваться. К 28 августа приток вырос до 494 кубометра в секунду. Однако это по-прежнему отстает от нормы более чем в два раза. Об этом сообщили специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на востоке Пермского края ожидаются дожди. Благодаря осадкам приток воды в Камское водохранилище должен еще немного вырасти.

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