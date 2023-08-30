В центре Перми на время марафона 2 и 3 сентября изменится движение автобусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные, 2 и 3 сентября, в центре города пройдет Пермский марафон. В этом году его трассы на 10, 21 и 42 километра будут частично проходить по Комсомольскому проспекту, а разворачиваться на следующий круг спортсмены будут на перекрестке улиц Борчанинова и Ленина. На старт выйдут более 10 тысяч спортсменов из 349 городов России и Белоруссии.

В связи с проведением спортивного мероприятия на центральных улицах Перми ограничат движение транспорта. Из-за этого некоторые маршруты общественного транспорта временно поменяют путь следования. Об этом сообщили в мэрии.

По информации городского департамента транспорта, в субботу, 2 сентября, с 10.30 до 16.00 изменится движение автобусов №6, 35 и 46. Они не будут останавливаться на остановке «Театр-Театр». Автобусы №35 и №46 будут следовать от улицы Ленина по улицам Борчанинова и Петропавловской.

Основные ограничения в центре города будут введены в воскресенье, 3 сентября. С 05.00 до 17.00 часов закроют движение транспорта по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту. Автобусные маршруты перенаправят в объезд. Они поедут по улицам Пушкина и Революции. Маршруты из правобережной части города будут курсировать по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова.

Маршруты №3, №10, №41, №51 и №71 будут укорочены. Конечной остановкой автобусов №3 станет «Автовокзал», №10 – «Универсам». Автобусы №41 будут следовать до остановки «Улица Попова». Маршрут №51 будет курсировать до Комсомольской площади, №71 – до Центрального рынка.

После 17.00 часов ограничат движение на улице Ленина на участке от Крисанова до Борчанинова. В этот период времени автобусы №6, 10, 14, 49, 50, 67, 68 поедут в объезд по улицам Ленина, Борчанинова, Луначарского и Крисанова, а далее по маршрутам следования. В обратном направлении общественный транспорт будет курсировать по улицам Екатерининской или Петропавловской.

Пассажирам рекомендуют быть более внимательными. Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение городского общественного транспорта можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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