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НовостиПроисшествия29 августа 2023 16:27

В Перми полицейские утроили погоню за пьяным водителем

Пермяк без водительского удостоверения скрывался от инспекторов во дворах Паркового
Анна Маркова
Полицейские задержали нарушителя, он оказался пьян.

Полицейские задержали нарушителя, он оказался пьян.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Перми в микрорайоне Парковый минувшей ночью полицейским пришлось устроить погоню за нарушителем. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что ВАЗ-2115 с тонированными стеклами не остановился по требованию инспекторов ГИБДД, и они начали преследовать автомобиль.

Погоня была недолгой, водитель заехал в тупик, выбежал из машины, но вскоре был задержан. Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Также у него не оказалось водительского удостоверения. Полицейские доставили нарушителя в отдел полиции и составили четыре административных протокола, автомобиль поставили на штрафстоянку.

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