В Перми полицейские утроили погоню за пьяным водителем

Полицейские задержали нарушителя, он оказался пьян. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Перми в микрорайоне Парковый минувшей ночью полицейским пришлось устроить погоню за нарушителем. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что ВАЗ-2115 с тонированными стеклами не остановился по требованию инспекторов ГИБДД, и они начали преследовать автомобиль.

Погоня была недолгой, водитель заехал в тупик, выбежал из машины, но вскоре был задержан. Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. Также у него не оказалось водительского удостоверения. Полицейские доставили нарушителя в отдел полиции и составили четыре административных протокола, автомобиль поставили на штрафстоянку.

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