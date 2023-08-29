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НовостиОбщество29 августа 2023 15:45

В Перми женщина получила почти миллион рублей за двоих нерожденных детей

Она подала в ЗАГС поддельные документы, а потом получила пособия
Анна Маркова
Пермячка незаконно получила почти миллион рублей.

Пермячка незаконно получила почти миллион рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми 27-летняя женщина получила судимость за мошенничество в крупном размере. В Прокуратуре Пермского края рассказали, что пермячка предоставила в ЗАГС Орджоникидзевского района сведения о рождении двоих детей, на самом же деле детей у нее не было.

Получив свидетельства, она подала документы на получение материнского капитала и другие социальные выплаты на несуществующих детей.

Мошенницу вычислили и возбудили уголовное дело, ущерб государству составил 936 тысяч рублей. Ей присудили штраф – 185 тысяч рублей и взыскали ущерб.

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