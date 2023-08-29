В Пермском крае пропавшую в аномальной зоне женщину нашли погибшей

Женщину нашли погибшей в Молебке.
Фото: архив "КП"
В Пермском крае в селе Молебка окончены поиски пропавшей 88-летней Зои Щербаковой, об этом сообщают пермские поисковые отряды. К несчастью, она найдена погибшей.
Напомним, накануне были объявлены сборы на ее поиски. Женщина ушла из дома днем 28 августа и больше туда не вернулась. Поисковый отряды выехали на ее поиски, вечером они сообщили, что женщина найдена, погибла. Подробности случившегося не сообщаются.
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