В Пермском крае дочь зарезала отца

Женщину обвиняют в убийстве отца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае 32-летняя женщину обвиняют в убийстве отца. Подробности происшествия рассказали в СКР по Пермскому краю.

Убийство произошло в Куеде, 23 августа. По словам следователей, пьяная женщина поссорилась с отцом, ударила его сначала табуреткой по голове, а потом схватила нож. Несколько раз она ударила отца им в спину, он скончался от полученных травм.

Женщину задержали, против нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Следствие продолжается. Обвиняемой грозит серьезный тюремный срок.

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