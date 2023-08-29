В ходе спецоперации погиб Александр Ежов из Березников

Фото: Администрация Березников

В ходе проведения специальной военной операции при исполнении служебного долга героически погиб Александр Ежов из Березников. Об этом сообщила администрация города.

Александр Ежов окончил школу №10, а затем выучился на автомеханика. В период с 1996 по 1999 год молодой человек проходил службу в армии. Он также принимал участие в военных действиях в зоне Грузино-Абхазского конфликта. Долгое время он работал на Березниковском содовом заводе. На СВО он был командиром отделения связи.

Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам военнослужащего. Церемония прощания состоится 31 августа в Культурно-деловом центре в 11.00 часов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер