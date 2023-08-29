С какой сотовой связью пермякам отправиться в горы Северного Кавказа

Даже находясь в горах Северного Кавказа, можно звонить домой, в Пермь

Независимое исследовательское агентство TelecomDaily провело анализ качества покрытия сети сотовой связи в городах Северного Кавказа: Нальчике, Дербенте, Махачкале, Грозном, Назрани, Владикавказе, Черкесске и на курортных комплексах Кезеной-Ам, Архыз, Ведучи и Эльбрусе. Учитывая возрастающую популярность автопутешествий, измерения прошли и на трассе «Кавказ».

Аналитики проехали со специальным оборудованием тысячи километров по всему Северному Кавказу в разгар летнего туристического сезона, чтобы проверить, насколько стабильна связь и какова скорость мобильного интернета.

Выяснилось, что на 11 курортах Северного Кавказа в республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Ингушетия и Чечня успешность загрузки страницы Кеплера, включающей все виды контента: картинку, видео и текст, лучший результат - 98 процентов – показала МТС.

По уровню задержки сигнала лучшими на Северном Кавказе стали МТС и «Билайн». Каждый из операторов удерживает первое место в 5 городах из 11.

Сети всех операторов показали примерно одинаковый уровень LTE-покрытия на курортах. На трассе «Кавказ» общий уровень покрытия LTE оказался ниже: у «Билайна» 92% базовых станций обслуживают в режиме LTE, у МТС — 83%, у «МегаФона» —44%.

- За последние два года мы улучшили сеть на трассе «Кавказ» сразу в нескольких регионах СКФО. Например, к текущему туристическому сезону мы обеспечили связью и мобильным интернетом самый популярный отрезок Сулакского каньона у поселка Дубки в Дагестане, в 2 раза ускорили мобильный интернет в поселках Домбай и Архыз, в замке Шатор-Эркен в Кабардино-Балкарии; установили дополнительное оборудование на Гара-Баши, что позволило ускорить мобильный интернет на склонах Эльбруса в 2 раза, - прокомментировала первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.