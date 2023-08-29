Пермяки этим летом стали чаще путешествовать по миру.

Отдыхающие из Прикамья уже успели побывать в 115 странах мира. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяки в этот летний сезон стали чаще путешествовать по миру. За границу выехало на 36% больше туристов, чем годом ранее. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Отдыхающие из Прикамья уже успели побывать в 115 странах мира. По динамике турпотока вперед вырвались Вьетнам, Тайланд, Бразилия, Египет, Индонезия, Шри-Ланка, Малайзия – к ним зафиксирован кратный рост интереса в этом отпускном сезоне. При этом по общему числу путешественников в лидерах оказалась Турция, для отдыха эту страну выбрал каждый пятый турист из Пермского края. В пятерку популярных направлений также вошли Абхазия, Грузия, Египет и ОАЭ. Также среди направлений, к которым у пермяков появился интерес в этом году, Куба, Монако, Сейшельские острова, Оман, Лихтенштейн, Камбоджа и Гонконг.

В целом по стране самым популярным направлением для отдыха по-прежнему остается Турция. В этом году туда отправились на 27% больше путешественников из России, чем прошлым летом. Однако востребованность «восточного» направления связана не только с турецким отдыхом. Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на жару в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян. Отдыхающих также интересовал Иран (+115%) и Саудовская Аравия (+123%). По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы.

При этом турпоток в Европу также увеличился, но куда скромнее общего роста зарубежных поездок россиян – всего на 15%. Растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия, Испания, Франция, Германия и Греция. Несмотря на общую динамику путешествий в Европу, эти страны по-прежнему входят в топ-10 локаций у россиян.

Заметно вырос интерес к Африке. Существенно прибавил в популярности Египет, куда этим летом направилось на 176% больше туристов, а Тунис принял в 3,5 раза больше отдыхающих из России