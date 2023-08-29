Пермские контролеры помогли задержать женщину, находящуюся в федеральном розыске

В пермском автобусе задержали женщину в федеральном розыске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми контролеры в автобусе помогли задержать женщину, которая находилась в федеральном розыске. Об этом случае сообщает администрации Перми.

Рано утром 27 августа в автобус №36 на остановке «Улица Сивкова» зашли контролеры. Они проверяли оплату за проезд у пассажиров, у одной из них билета не оказалось. Контролеры попросили у женщины паспорт для составления протокола, но пассажирка отказалась и начала возмущаться.

Тогда контролеры вызвали сотрудников Росгвардии. Наряд приехал и начали разбираться. Оказалось, что пассажирка, не оплатившая проезд в автобусе, находится в федеральном возрасте.

Напомним, что с 2022 года перевозчики сотрудничают с Росгвардией, это позволяет быстрее реагировать на вызов и разрешать конфликтные ситуации.

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