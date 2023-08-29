Новый глава Перми провел первые кадровые перестановки в администрации

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новый глава Перми Эдуард Соснин сообщил о первых кадровых назначениях в администрации. Мэр изменил структуру администрации города в соответствии с организацией краевого правительства. Ключевые изменения касаются трех блоков. Об этом он сообщает пресс-служба мэрии.

Первым заместителем главы администрации Перми становится Ольга Андрианова. Она продолжит курировать развитие территории и земельно-имущественные отношения. Кроме того, в ее подчинение переходит управление по экологии и природопользованию.

В блок «Городское хозяйство» войдут департамент дорог и благоустройства и подведомственные ему учреждения, а также департамент транспорта.

Изменения также произошли и в «экономическом» блоке. Исполнять обязанности руководителя данного подразделения будет Вера Титяпкина. Она будет курировать вопросы формирования бюджета, развития экономики и промышленной политики, привлечения инвестиций и планирования. Структура остальных блоков мэрии Перми пока останется без изменений.

Напомним, бывший министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин был утвержден на пост главы Перми 22 августа на заседании гордумы. За него проголосовали 24 депутата из 30 присутствовавших на заседании. Вчера, 28 августа, состоялась церемония официального вступления Эдуарда Соснина в должность главы города.

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