Музей современного искусства PERMM закроется в старой локации 1 сентября

Фото: Google Карты

В Перми музей современного искусства PERMM завершает работу в здании на бульваре Гагарина. До 1 сентября у жителей и гостей города есть возможность увидеть большую выставку уральских художников «Дикое счастье». После этого старая локация музея закроется. Об этом сообщается в соцсетях музея.

15 сентября музей PERMM откроется в новом здании на Крисанова, 4. Там, где сейчас располагается автосалон «Телта-МБ». Площадь будущего помещения в два раза больше – она составляет 7600 квадратных метров. Это позволит выставлять больше экспонатов, а также демонстрировать масштабные инсталляции. В новом музее появятся также библиотека, кафе, лекторий, детские творческие магазины. Появится и магазин сувениров, в который можно будет войти не только из здания музея, но и с улицы.

Напомним, музей современного искусства PERMM был создан в 2009 году. До 2014 года он располагался в здании Речного вокзала, после чего переехал на бульвар Гагарина. Общая площадь здания музея сейчас – 3900 квадратных метров.

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