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НовостиПроисшествия29 августа 2023 8:00

В Перми во время пожара в пятиэтажке спасли мужчину

Пермские пожарные спасли человека из горящей квартиры
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 28 августа в пятиэтажном доме по улице Липатова в Перми произошел пожар. В одной из квартир загорелся диван. К месту ЧП направили 12 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

– Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры спасен мужчина. Пожарные вывели его на свежий воздух с помощью спасательного устройства по лестничному маршу. В результате происшествия пострадавших и погибших нет, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

Через несколько минут пожар был ликвидирован. Огонь охватил площадь около одного квадратного метра. Предварительная причина возгорания – неосторожность при курении.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят проверку, а также устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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