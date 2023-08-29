В Перми на полтора месяца закроют проезд в тоннеле на улице Дзержинского

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми временно закроют проезд для транспорта в тоннеле, расположенному между улицами Дзержинского и Вишерской. Ограничение начнет действовать с 4 сентября и продлится до 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как пояснили в городском департаменте дорог и благоустройства, закрытие связано со строительством автодороги «Переход улица Строителей – площадь Гайдара». На участке будут установлены специальные дорожные знаки.

Автомобилистам рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать пути объезда и выбирать маршрут следования. Объезд закрытого участка возможен по улицам Локомотивной и Окулова.

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