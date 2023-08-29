В Перми за лето обновили десятки дворов

Во дворах появились спортивные площадки. Фото: Пермская городская дума

В Перми продолжается ремонт придомовых территорий. Благодаря депутатской и федеральной программам в этом году удалось обновить десятки городских дворов. Ход работ контролируют депутаты Пермской городской Думы совместно с местными жителями.

В частности, в Дзержинском районе во дворе домов по улице Хабаровской 145 и 149 обустроили тротуары и парковку, установили современную детскую площадку с песочницей, горкой и качелями.

- Считаю, что сезон благоустройства прошел хорошо, остались небольшие штрихи, но в целом удалось сделать много: установили 4 детских площадки, сделали 10 тротуаров в разных микрорайонах нашего правого берега, - рассказал заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.

На территории левобережной части Дзержинского района также преобразился ряд дворов. На каждом этапе вместе с жителями процесс контролирует депутат Владимир Плотников.

- У нас много лет никто не занимался благоустройством, дворы были в ужасном состоянии. Сейчас мы их приводим в нормативное состояние, чтобы людям было комфортно, - подчеркнул депутат.

Также активно прошел сезон благоустройства в Орджоникиджевском и Мотовилихинском районах. Депутат Олег Бурдин отметил, что все работы по благоустройству формируются исходя из пожеланий жителей.

В округе №1 завершены работы по благоустройству по адресам улица Кронштадская, 4, улица Кавалерийская, 2. Здесь обновили дворовой проезд, обустроили тротуар, дорожки к подъездам. Помимо ремонта дорог и тротуаров, ведется установка новых детских площадок. Одну из них уже опробовали юные жители дома по улице Борчанинова, 5.

- Нарушений в ходе проверки не выявлено, жители довольны, - отметил депутат Тимофей Чащин.

В Мотовилихинском районе ход работ контролирует депутат Пермской городской Думы Ирина Горбунова. Здесь построили новые тротуары на улицах Старцева, Юрша, Лякишева. Также установлены детские площадки по адресам ул. Старцева 1, ул. Пушкарская, 61, ул. Подольская, 33, ул. Пономарева, 79.

На территории 8 избирательного округа уже завершены работы по благоустройству двора. Жители обращались к своему депутату Арсену Болквадзе с просьбой посодействовать в обустройстве парковочных карманов, асфальтового покрытия дороги и тротуара.

- Когда мы говорим «благоустройство», каждый пронимает и представляет это по-разному. Поэтому когда мы вместе на каждом этапе контролируем процесс, общаемся с исполнителем, создается такая рабочая среда, чтоб жители получили то, на что они рассчитывают, когда ждут благоустройство двора, - отметил Арсен Болквадзе.

Как рассказала депутат Наталья Рослякова, дома в микрорайоне Старые Водники ежегодно становятся участниками программы по благоустройству с момента появления проекта «Комфортная городская среда».

- Очень важно, чтобы жители были активны: принимали участие в выборе своей управляющей компании, актива дома, а также подавали заявки на участие в программах, которые действуют в нашей стране, нашем крае и городе, - подчеркнула Наталья Рослякова.