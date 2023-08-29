Солнечная и теплая погода в Перми ожидается со 2 по 8 сентября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теплая и солнечная погода вернется в Пермский край в начале сентября. Однако в ближайшие дни в большинстве районов еще будет прохладно и пройдут дожди. О погоде рассказали специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По предварительному прогнозу, в период со 2 по 8 сентября на территории Прикамья может сложиться антициклонический характер погоды. Пермяков порадует солнечная погода без существенных осадков и слабым ветром. В ночные часы температура воздуха будет на уровне +7…+12 градусов. Днем воздух прогреется до +15…+20 градусов.

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