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НовостиОбщество29 августа 2023 4:43

В Перми с застройщика взыскали 600 тысяч рублей за сдачу квартиры на год позже

Застройщик просрочил срок сдачи жилья более чем на год
Екатерина Оборина

Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Жительница Перми взыскала с застройщика более 600 тысяч рублей за сдачу квартиры на год позже. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, женщина купила квартиру в одном из домов в ЖК «Арсенал». Однако ключи от квартиры она получила на год позже срока, установленного договором купли-продажи. Пермячка обратилась в суд с иском о взыскании убытков.

Суд установил нарушение прав потребителя и взыскал с застройщика в пользу истца более 600 тысяч рублей. В частности, неустойку в размере 500 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда пять тысяч рублей и штраф 100 тысяч рублей.

Застройщик пытался обжаловать решение суда первой инстанции. Однако судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда поддержала решение и оставила его без изменения.

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