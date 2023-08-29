В Перми движение трамваев по улице Карпинского запустят 1 сентября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Работы по переустройству трамвайных путей на улице Карпинского в Перми планируют закончить до конца августа. И с 1 сентября по обновленному участку снова поедут трамваи, сообщает Министерство транспорта Пермского края.

Прежде чем восстановить трамвайное движение на данном участке улицы Карпинского, по нему пройдет специальный трамвай-лаборатория, который все проверит.

Напомним, движение трамваев по улице Карпинского было временно прекращено с 1 мая этого года. Причиной стали работы по устройству трамвайных путей и контактной сети.

Из-за ограничений трамваи №2 и №12 курсируют только в пределах Индустриального района. Конечной остановкой стало «Стахановское кольцо». Трамвай №11 следует по маршруту «Микрорайон Висим – Станция Пермь II» через улицу Революции. Чтобы компенсировать трамвайное сообщение, запустили дополнительный автобус №3 с литерой «К». Он ходит на участке от остановки «Улица Стахановская» до ЦУМа.

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