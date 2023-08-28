Ливень, начавшийся в Перми, принес четверть месячной нормы осадков

Настал конец экстремальной засухе, которая длилась в Перми с начала апреля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Во второй половине дня в понедельник, 28 августа, в Перми началась гроза с ливневыми дождями. В небе сверкали молнии, на город лилась вода, и пермяки начали делиться в соцсетях затопленными улицами и дорогами.

- Ливневые дожди, которые продолжались в течение всей второй половины дня, принесли сразу 20 мм осадков, или четверть месячной нормы, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. - В некоторых районах города это был первый существенный дождь за предыдущие пять месяцев.

На городской метеостанции было зафиксировано 28 мм осадков за последние 36 часов, а значит, можно говорить о завершении экстремальной засухи, которая длилась в Перми с начала апреля.

В крае больше всего осадков выпало в Кунгуре, Оханске и Чайковском. Предстоящей ночью дожди продолжатся и на юге края, где засуха была самой серьезной.

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