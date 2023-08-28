Пермский театр оперы и балета сообщил о смерти композитора Петра Поспелова

Петру Поспелову было 60 лет. Фото: телеграмм-канал Пермского театра оперы и балета.

- Сегодняшняя новость ошеломила весь коллектив нашего театра — ушел из жизни композитор, музыкальный критик и куратор музыкальных проектов Петр Глебович Поспелов, - сообщает телеграмм-канал Пермского театра оперы и балета.

Петр Поспелов написал музыку для двух детских спектаклей в репертуаре Пермского театра оперы и балета: «Путешествие в Страну джамблей» и «Сад осьминога». Многие сезоны они остаются бессменными хитами для юношеской аудитории.

Помимо этого, Петр Глебович в разные годы возглавляя отделы культуры в изданиях «Коммерсантъ», «Русский телеграф», «Ведомости» и «Известия». В последние годы он работал шеф-редактором московского издательства «Композитор» и продолжал создавать новые музыкальные сочинения.

Театр принес искренние соболезнования родным и близким Петра Глебовича, а показы спектакля «Сад осьминога» 23 и 24 сентября будут посвящены светлой памяти композитора.

Скоропостижная кончина потрясла многих, кто хорошо знал композитора Петра Поспелова.

«Ушел в иные миры мой любимый музыкальный критик, композитор, писатель, пианист, юморист, и можно еще перечислять долго! Отличный был человек. И такой был непосредственный!», «Просто ужасная новость. Петя сегодня ушел в больнице. Как же скоротечно это случилось. Еще неделю назад он был весел и здоров», - пишут в соцсетях пермяки.