Строительство новой школы возле пермского цирка подорожало

Фото: Яндекс.Карты.

В Перми на месте снесенного аварийного общежития на улице Уральской,110 планируется построить новый корпус школы № 146. И как сообщает издание «Ъ-Прикамье», первоначально на реализацию проекта закладывалось 645,6 млн рублей, но теперь расчетная сметная стоимость выросла до 1,2 млрд рублей.

Удорожание проекта связано «с выявленными в процессе разработки проектной документации по объекту обстоятельствами», а также с увеличением планируемой мощности школы с 400 до 500 учащихся. Эту причину объяснил Минстрой в финансово-экономическом обосновании к поправке в бюджет региона на 2023–2025 годы, которая поступила на рассмотрение регионального Законодательного собрания.

Планируется, что недостающие средства будут выделены из муниципального и краевого бюджетов.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru