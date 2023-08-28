Житель Пермского края убил знакомого и скрылся от правосудия в подполье

Суд Пермского района избрал задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Криминальная драма случилась на днях в селе Лобаново Пермского района. 15 августа 29-летний ранее судимый мужчина на почве неприязненных отношений поссорился со своим знакомым и начал наносить ему множественные удары по голове и телу. Бил руками и ногами, а потом схватил нож и нанес потерпевшему резанную рану в области шеи. От полученных травм мужчина скончался.

Чтобы скрыться от правосудия, рецидивист вернулся в свой дом и закрылся в подполье. Спустя какое-то время его обнаружили и задержали сотрудники правоохранительных органов.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru