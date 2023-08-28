В Перми после ДТП опора освещения упала и раздавила легковой автомобиль

Фото: ЧП ДТП Пермь / Telegram

В Перми автомобиль ВАЗ вылетел с дороги и врезался в бетонный столб. Удар был такой силы, что опора освещения сломалась на две части и упала прямо на машину. Авария произошла около 9 утра 28 августа на улице Верхне-Муллинской. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях. Подробности аварии «Комсомолке» рассказали в ГИБДД Перми.

Автомбиль ВАЗ ехал со стороны Западного обхода в направлении улицы Промышленной. За рулем находился 50-летний водитель. В районе дома №143 по улице Верхне-Муллинской водитель отечественной легковушки не справился с управлением и врезался в опору электроосвещения.

Фото: ЧП ДТП Пермь / Telegram

В результате ДТП водитель получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Сейчас по факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

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