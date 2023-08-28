Деревообрабатывающее предприятие Пермского края приняло на стажировку студентов

Учащиеся Нытвенского многопрофильного техникума и студентка МГТУ имени Н. Э. Баумана прошли стажировку на комбинате «Свезы» и в дочерней компании «Свеза Ресурс». В течение лета будущие специалисты погружались в лесопромышленную отрасль, знакомились с особенностями фанерного производства и определяли свои дальнейшие карьерные шаги.

Шестеро учащихся ссуза в течение трех недель пробовали свои силы в разных отраслевых профессиях. В итоге ребята приняли решение остаться на производстве до конца лета в качестве действующих сотрудников.

Студентка четвертого курса факультета «Лесное хозяйство, лесопромышленные технологии и садово-парковое строительство» Дарья Мишунина во время летней стажировки в «Свеза Ресурс» работала над проектом «Разработка технологий сбора и переработки отходов в энергетических целях». Будущий специалист изучала на предприятии технологию переработки сопутствующих продуктов лесозаготовки и их последующее применение в энергетике.

«Я и представить себе не могла, что лесозаготовка это так современно и интересно. Если прежде я сомневалась, что свяжу себя с выбранной профессией, то сейчас точно знаю — в этой отрасли мне интересно. В реальной индустрии гораздо современнее технологии и оборудование, чем мы изучаем в университете. Реальное производство — это лучшее место для практики», — поделилась Дарья Мишунина.

На всех этапах прохождения практики студента сопровождал опытный наставник — менеджер по проектам и лесному планированию Мария Глушкова. Вместе они не только знакомились с лесопереработкой, но и рассказывали об отрасли другим студентам на всероссийском фестивале «Российская студенческая весна».

Во время обучения компания создала для будущих профессионалов оптимальные условия для работы. Помимо того, что стажировка оплачивалась, будущие специалисты получили запись в свои трудовые книжки, были обеспечены питанием и служебной развозкой от дома до работы и обратно. Кроме того, «Свеза Ресурс» предоставила своему стажеру арендное жилье на время работы над проектом.

«Мы уделяем особое внимание стажировке студентов на нашем предприятии, осознавая, что это ценный момент обмена знаниями и опытом. Мы стремимся дать будущим профессионалам возможность применить полученные знания в деле, а также развить навыки, которые понадобятся им в карьере . Стажировка — мостик между знанием теории и будущей работой. Мы верим, что приобретенный на производстве опыт поможет молодым специалистам не только преуспеть в своей карьере, но и стать членами нашей команды», — прокомментировала Ирина Хохлова, руководитель направления по работе с персоналом лесозаготовительного бизнеса.