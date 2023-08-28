В школах Пермского края появятся музейные экспозиции в память о героях СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Пермского края планируется создать экспозиции, посвященные памяти героев-выпускников, и музейные уголки памяти. Также запланировано проведение специальных мероприятий в память о героях. Об этих задачах на 2023/2024 год говорится в докладе министра образования региона Раисы Кассиной в разделе «Увековечивание памяти военнослужащих — участников СВО». Документ опубликован на сайте ведомства.

На сегодняшний день в школах Прикамья уже установлено более 60 памятных табличек и мемориальных досок об участниках спецоперации. Также созданы стенды для проведения тематических классных часов. Кроме того, в рамках федерального проекта «Парта героя» оформлено более 140 парт в 40 муниципалитетах края. Сидеть за такой партой могут активисты детских общественных объединений, отличники, победители соревнований и конкурсов.

Также в текущем году в школах Пермского края был открыт 341 музей, из которых 95 – военно-исторические. Учащиеся образовательных учреждений, колледжей и техникумов активно участвуют в гуманитарных акциях и оказывают поддержку военнослужащим и членам их семей.

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