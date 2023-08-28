Волонтеры просят отозваться водителя «Рено», который видел пропавшего пермяка

Сергей Щукин. Фото: поисковый отряд "ПрикамьеПоиск".

Почти две недели волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск" ищут пропавшего 35-летнего жителя Мотовилихи Сергея Щукина. Подробности его исчезновения добровольцы не сообщают, говорится лишь, что с 17 августа мужчина не выходит на связь с родными.

Есть информация, что 18 августа в промежуток с 15.00 до 16.00 на улице Лядовской, 175, рядом с предприятием "Силур" Сергей сел в автомобиль "Рено" белого цвета. Волонтеры просят водителя связаться с ними. А также обращаются ко всем, кто знает хоть какую-то информацию о местонахождении Сергея.

Звонить можно по телефонам: 89223456702 или 102

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