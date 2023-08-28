Сотруднику «Азота» присвоено почетное звание «Заслуженный химик РФ»

Заместитель главного инженера по производству филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Константин Киселев по указу Президента России удостоен государственной награды «Заслуженный химик РФ». Торжественное вручение состоялось на заседании Правительства Пермского края 25 августа 2023 года.

Константин Киселев работает на предприятии 34 года. За это время прошел трудовой путь от начальника смены цеха карбамида до заместителя главного инженера по производству. Он осуществляет оперативное руководство деятельностью подразделений, обеспечивает безаварийную и эффективную работу предприятия при максимальном использовании производственных мощностей в соответствии с планом производства и стратегией развития.

Под руководствомКиселева выполнен комплекс мероприятий, направленных оптимизацию технологических процессов. На его счету 11 внедренных рационализаторских предложений с экономическим эффектом более 11 млн рублей. Кроме того,он является соавтором изобретения «Способ химической очистки внутренних поверхностей теплообменного оборудования».

Вклад Константина Киселева в развитие предприятия отмечен различными грамотами и званиями: в 2008 году ему присвоено звание «Почетный химик», в 2011 году—Почетный знак Российского Союза химиков «Орден «За заслуги перед химической индустрией России I степени», в 2013году— звание «Заслуженный азотчик».

Сергей Акимов, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Константин Вениаминович — пример профессионализма для всех сотрудников предприятия. Его эффективное управление позволилов 2012 году впервые «перешагнуть» миллионный рубеж по выработке аммиака, в 2015 году —достичь рекордной выработки продукции, а в 2017 году —добиться максимальной проектной мощности производства слабой азотной кислоты.Он как председатель комиссии профмастерства такжеуделяетбольшое внимание повышению квалификации персонала. Почетное звание «Заслуженный химик РФ» — достойная и заслуженная награда за его труд.

Наша справка

«Заслуженный химик РФ» —государственная награда, которая присваивается Указом Президента РФ. Впервые эту награду на предприятии два сотрудника получили в 1999 году. Еще трое получили звание в 2003 году.