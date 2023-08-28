В Пермском крае завершается сильнейшая пятимесячная засуха

Фото: Анна Маркова

Синоптики сообщили о завершении длительного засушливого периода в Пермском крае, который наблюдался с апреля 2023 года. В последние пять месяцев на юго-западе Прикамья практически не было осадков. И сейчас в этих районах прошли дожди обложного характера, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Так, в Осе и Ножовке за 24 часа выпало 16 и 17 мм осадков соответственно, в Кунгуре и Чайковском по 10 мм, в Оханске 12 мм, в Перми 8 мм. В ближайшие сутки дожди в центральной и южной части региона продолжатся. По прогнозам синоптиков, к утру вторника может выпасть еще 7-12 мм осадков. Это позволит зафиксировать окончание засухи в Прикамье.

При этом ожидается прохладная погода. В восточных и центральных районах температура воздуха будет в пределах +13…+15 градусов, на юго-западе не выше +10…+12. Также возможны грозы.

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